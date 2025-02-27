Australia's Most Dangerous Prisoners
Folge 2: Dunkle Seelen
43 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 16
Aufgrund ihrer Verbrechen geht die Australierin Michelle Burgess als unwiderstehliche "Schwarze Witwe" in die Kriminalgeschichte ein. Sie verbüßt eine 30-jährige Haftstrafe verbüßt, weil sie kaltblütig die Morde an ihrem Ehemann und der Ehefrau ihres Liebhabers geplant hat. Matthew Johnson, ein Berufsverbrecher, der im Gefängnis zum Mörder wurde, erschlug einen Mitgefangenen mit der Stange eines Fitnessgeräts.
Australia's Most Dangerous Prisoners
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Fred Media Pty Ltd