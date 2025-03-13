Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australia's Most Dangerous Prisoners

Gefangen im Wahnsinn

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 13.03.2025
Folge 4: Gefangen im Wahnsinn

42 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 16

Diese Episode wirft einen Blick in die Psyche der Kriminellen Angelika Gavara, Vincent Stanford und Sean Price. Die Kamera begleitet ihr Leben hinter Gittern und die Herausforderungen, denen sich das Gefängnispersonal täglich stellen muss.

