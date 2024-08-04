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Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Im Löwenkäfig

sixxStaffel 12Folge 9vom 04.08.2024
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Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Folge 9: Im Löwenkäfig

43 Min.Folge vom 04.08.2024Ab 6

In Australien macht sich Rob auf den Weg zum Zambi Wildlife Retreat, um sich den Tumor der Löwin Jaya anzuschauen. Zudem behandelt Kate den Aussie-Schäferhund Meeko, der sich im Park mit einem anderen Hund angelegt hat. In London muss Dr. Scott Miller eine Beule an Daisys Pfote untersuchen. Allerdings gestaltet sich diese Aufgabe sehr schwierig, da der 18 Monate alte Rottweiler Angst vor Männern hat.

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