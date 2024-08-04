Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
Folge 9: Im Löwenkäfig
43 Min.Folge vom 04.08.2024Ab 6
In Australien macht sich Rob auf den Weg zum Zambi Wildlife Retreat, um sich den Tumor der Löwin Jaya anzuschauen. Zudem behandelt Kate den Aussie-Schäferhund Meeko, der sich im Park mit einem anderen Hund angelegt hat. In London muss Dr. Scott Miller eine Beule an Daisys Pfote untersuchen. Allerdings gestaltet sich diese Aufgabe sehr schwierig, da der 18 Monate alte Rottweiler Angst vor Männern hat.
Alle Staffeln im Überblick
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Gemeinschaft, Reality
Produktion:AU, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Fred Media Pty Ltd