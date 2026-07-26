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Wintersonnenwende Teil 1: Die Geisterwelt

NickelodeonStaffel 1Folge 7vom 26.07.2026
Wintersonnenwende Teil 1: Die Geisterwelt

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Folge 7: Wintersonnenwende Teil 1: Die Geisterwelt

23 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6

Aang und seine Freunde machen Rast in einem Dorf, das am Rande eines großen Waldes liegt. Von den Bewohnern erfahren sie, dass die Barriere zur Geisterwelt durch die bevorstehende Wintersonnenwende durchlässig geworden ist. Seither sucht Nacht für Nacht ein mächtiger Geist das Dorf heim, zerstört Gebäude und verschleppt die Bewohner. Aang bietet seine Hilfe an - aber als er dem Geist gegenübertritt, merkt er schnell, dass seine Kräfte nicht ausreichen, um ihn zu besiegen. Es gelingt der Erscheinung sogar, Sokka zu entführen…

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