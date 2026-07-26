Wintersonnenwende Teil 1: Die GeisterweltJetzt kostenlos streamen
Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 7: Wintersonnenwende Teil 1: Die Geisterwelt
23 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6
Aang und seine Freunde machen Rast in einem Dorf, das am Rande eines großen Waldes liegt. Von den Bewohnern erfahren sie, dass die Barriere zur Geisterwelt durch die bevorstehende Wintersonnenwende durchlässig geworden ist. Seither sucht Nacht für Nacht ein mächtiger Geist das Dorf heim, zerstört Gebäude und verschleppt die Bewohner. Aang bietet seine Hilfe an - aber als er dem Geist gegenübertritt, merkt er schnell, dass seine Kräfte nicht ausreichen, um ihn zu besiegen. Es gelingt der Erscheinung sogar, Sokka zu entführen…
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Avatar - Der Herr der Elemente
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany