Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 05.11.2014: Folge 5
21 Min.Folge vom 05.11.2014Ab 12
In Hollywood findet eine grandiose Auktion statt: Schauspieler Daniel Roebuck hat jahrelang Filmrequisiten gesammelt, die nun unter den Hammer kommen. Unter den Objekten ist eine alte Dschinn-Flasche aus der Serie „Bezaubernde Jeannie“. Doch das Sahnestück der Versteigerung ist Star-Wars-Roboter C-3PO, der von den Profis gespannt erwartet wird. „Koffer-Jäger“ Billy bekommt den Zuschlag für 4000 Dollar und muss nun herausfinden, ob der Roboter ein wertvolles Original oder doch nur ein billiges Imitat ist.
Genre:Reality, Auktion
12
