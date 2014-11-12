Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 12.11.2014: Folge 8
22 Min.Folge vom 12.11.2014
Für echte Nostalgiefans ist die Auktion in Allentown, Pennsylvania, ein Muss. Denn dort werden jede Menge Retro-Spielzeug und seltene Sammlerstücke angeboten. „Koffer-Jäger“ Billy Leroy schnappt der Konkurrenz hier für wenig Geld ein Theaterplakat aus dem Jahr 1862 vor der Nase weg. Darauf ist der Schauspieler John Wilkes Booth zu sehen, der als Lincoln-Attentäter traurige Berühmtheit erlangte. Der Schätzwert beträgt 5000 Dollar.
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Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.