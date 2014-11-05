Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 05.11.2014: Folge 6
21 Min.Folge vom 05.11.2014Ab 12
In Alpharetta, Atlanta, kommen alte Werbemittel und teures Männerspielzeug unter den Hammer. „Koffer-Jäger“ Mark hat es auf mechanische Spielautomaten abgesehen, Auktionsprofi Billy lauert auf eine große Kiste mit der Aufschrift „Reklame“. Doch was genau steckt in dem altem Ding? Als er die schwere Truhe für stattliche 400 Dollar ersteigert, hofft er auf ein echtes Highlight - packt aber leider ein riesiges pinkfarbenes Gummitier aus.
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Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.