Chips vom Sperrmüll-Sofa essen & Als Funkenmariechen Kölsch exenJetzt kostenlos streamen
Balls - für Geld mache ich alles
Folge 10: Chips vom Sperrmüll-Sofa essen & Als Funkenmariechen Kölsch exen
46 Min.Folge vom 20.07.2022Ab 16
Wie weit gehen die Kandidat:innen dieses Mal für Geld? Essen sie Chips von einem Sperrmüllsofa? Wie viele Synonyme fallen ihnen für das Wort "poppen" ein und werden sie diese auch auf nackte Haut malen? Und schafft es ein Kandidat, als Funkenmariechen verkleidet 5 Kölsch zu exen und danach 5 Tischraketen mit den Füßen anzuzünden?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Balls - für Geld mache ich alles
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben