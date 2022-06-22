Auf einem Rinderauge kauen & Schamhaare eines Fremden als Bart anklebenJetzt kostenlos streamen
Balls - für Geld mache ich alles
Folge 6: Auf einem Rinderauge kauen & Schamhaare eines Fremden als Bart ankleben
45 Min.Folge vom 22.06.2022Ab 16
In dieser Folge haben es die Challenges wieder einmal in sich. Die Kandidat:innen müssen unter anderem auf einem Rinderauge kauen, ihren Hintern zur Dartscheibe umfunktionieren oder sich die Schamhaare eines Fremden als Bart ins Gesicht kleben. Nur wer seine Challenge erfolgreich besteht, kann mit Geld nach Hause gehen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Balls - für Geld mache ich alles
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben