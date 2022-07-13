Zum Inhalt springenBarrierefrei
Balls - für Geld mache ich alles

ProSiebenStaffel 2Folge 9vom 13.07.2022
46 Min.Folge vom 13.07.2022Ab 16

In dieser Folge verwandelt sich ein Kandidat in einen lebenden Hot Dog, ein anderer wird an seiner Unterhose als Flagge gehisst. Eine Kandidatin muss ihre Hausfrauenqualitäten unter Beweis stellen, eine andere wiederum ihre Twerkfähigkeiten. Und wieder ein anderer Kandidat muss zeigen, wie gut er lecken und rechnen kann.

