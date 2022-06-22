Zum Inhalt springenBarrierefrei
Balls - für Geld mache ich alles

Auf einem Rinderauge kauen & Schamhaare eines Fremden als Bart ankleben

ProSiebenStaffel 2Folge 6vom 22.06.2022
45 Min.Folge vom 22.06.2022Ab 16

In dieser Folge haben es die Challenges wieder einmal in sich. Die Kandidat:innen müssen unter anderem auf einem Rinderauge kauen, ihren Hintern zur Dartscheibe umfunktionieren oder sich die Schamhaare eines Fremden als Bart ins Gesicht kleben. Nur wer seine Challenge erfolgreich besteht, kann mit Geld nach Hause gehen.

