Schneeabenteuer / Das FußballspielJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge vom 05.05.2026: Schneeabenteuer / Das Fußballspiel
22 Min.Folge vom 05.05.2026
Während eines Skiausflugs bauen die Barbapapas ein riesiges Iglu. Barbabravo und Barbalib fordern gegenseitig ihren Mut heraus. Barbabright entwickelt einen Staubsauger-Roboter, der auch ein sehr guter Fußballer ist. Die Barbabaies spielen gegen ihn.
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Produktion:FR, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany