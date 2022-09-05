Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
BARBAPAPA und Familie

Die Höhlen-Barbapapas / Die kleinen Monster

NickelodeonFolge vom 05.09.2022
Die Höhlen-Barbapapas / Die kleinen Monster

Die Höhlen-Barbapapas / Die kleinen MonsterJetzt kostenlos streamen

BARBAPAPA und Familie

Folge vom 05.09.2022: Die Höhlen-Barbapapas / Die kleinen Monster

22 Min.Folge vom 05.09.2022

Die Barbababies entdecken eine seltsame Höhle. Barbalib erzählt dazu eine Geschichte. Die Barbababies haben eine Übernachtungsparty im Wohnzimmer, aber sie haben Angst vor den Monstern im Schrank und stellen ihnen eine Falle.

Alle verfügbaren Folgen