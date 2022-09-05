Die Höhlen-Barbapapas / Die kleinen MonsterJetzt kostenlos streamen
BARBAPAPA und Familie
Folge vom 05.09.2022: Die Höhlen-Barbapapas / Die kleinen Monster
22 Min.Folge vom 05.09.2022
Die Barbababies entdecken eine seltsame Höhle. Barbalib erzählt dazu eine Geschichte. Die Barbababies haben eine Übernachtungsparty im Wohnzimmer, aber sie haben Angst vor den Monstern im Schrank und stellen ihnen eine Falle.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon