BARBAPAPA und Familie

Kleiner Schluckauf - große Folgen / Ruhe bitte

NickelodeonFolge vom 14.08.2022
Folge vom 14.08.2022: Kleiner Schluckauf - große Folgen / Ruhe bitte

22 Min.Folge vom 14.08.2022

Barbabo kann nicht malen. Sein Schluckauf, der nicht aufhören will, behindert ihn. In dem Moment, als er aufgeben will, kreiert er versehentlich eine neue künstlerische Richtung. Barbasophie will an einem Schreibwettbewerb teilnehmen.

