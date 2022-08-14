Kleiner Schluckauf - große Folgen / Ruhe bitteJetzt kostenlos streamen
BARBAPAPA und Familie
Folge vom 14.08.2022: Kleiner Schluckauf - große Folgen / Ruhe bitte
22 Min.Folge vom 14.08.2022
Barbabo kann nicht malen. Sein Schluckauf, der nicht aufhören will, behindert ihn. In dem Moment, als er aufgeben will, kreiert er versehentlich eine neue künstlerische Richtung. Barbasophie will an einem Schreibwettbewerb teilnehmen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon