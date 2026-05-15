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Barbapapa und Familie

Für Mama / Barba-Karamboulage

NickelodeonFolge vom 15.05.2026
Für Mama / Barba-Karamboulage

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Barbapapa und Familie

Folge vom 15.05.2026: Für Mama / Barba-Karamboulage

22 Min.Folge vom 15.05.2026

Während der Vorbereitung zu einer Geburtstags-Show für Barbamama, bleibt Barbabo in einer Jahrmarktsattraktion stecken. // Drei verschiedene Geschichten münden mitten auf dem Hof in ein großes Chaos.

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