Barbabravo hat's schwer / Das fiese RiesenhuhnJetzt kostenlos streamen
BARBAPAPA und Familie
Folge vom 20.08.2022: Barbabravo hat's schwer / Das fiese Riesenhuhn
22 Min.Folge vom 20.08.2022
Barbabravo ist wie ein Agent auf einer Mission, um herauszufinden, wer Barbapapas Kuchen gestohlen hat. // Barbalala ist sicher, dass ein Riesenhuhn um das Haus treibt. Die Kinder organisieren sich und stehen Wache.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon