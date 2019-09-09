Beach House Hunters
Folge vom 09.09.2019: Meerblick oder Wassersport?
21 Min.Folge vom 09.09.2019
Ein frisch verheiratetes Paar aus Atlanta verlässt die Großstadt und kauft ihr erstes gemeinsames Zuhause in Topsail Island, North Carolina. Ihre Wünsche an das Eigenheim? Sie wollen alle Vorzüge der Insel genießen, das Haus soll malerisch liegen und die Gemeinde soll offen für junge Familien sein. Findet man das auf Topsail Island?
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
