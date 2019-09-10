Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beach House Hunters

Zugang nur für Abenteurer

HGTVFolge vom 10.09.2019
Zugang nur für Abenteurer

Zugang nur für AbenteurerJetzt kostenlos streamen

Beach House Hunters

Folge vom 10.09.2019: Zugang nur für Abenteurer

20 Min.Folge vom 10.09.2019

Die stressigen Jobs von Matt und Cory in Boston zehren an beiden. Deshalb wollen sie ihr Zuhause nach draußen verlegen und suchen ein Haus in der ruhigen Küstenstadt Plymouth. Von dort können sie täglich zur Arbeit pendeln. Mit dem Wunsch nach einem Haus im Landhausstil, das nur wenige Schritte vom Strand entfernt ist, begeben sie sich auf Immobiliensuche.

Alle verfügbaren Folgen