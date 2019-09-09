Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beach House Hunters

So weit das Auge reicht

HGTVFolge vom 09.09.2019
So weit das Auge reicht

So weit das Auge reichtJetzt kostenlos streamen

Beach House Hunters

Folge vom 09.09.2019: So weit das Auge reicht

21 Min.

Connie und Bram aus Arizona sind der Stadt Brookings in Oregon von ihrem ersten Besuch an verfallen. Sie lassen die Wüste hinter sich und suchen nach einem Traum-Strandhaus für sich und ihre Kinder. Werden sich ihre Wünsche an eine malerische Aussicht und einfachen Strandzugang erfüllen? Denn Brookings ist bekannt für eine steinige Küste.

