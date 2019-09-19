Beach House Hunters
Folge vom 19.09.2019: Traumhaus mit Teenager
21 Min.Folge vom 19.09.2019
Ein Paar lässt Montana hinter sich, denn Strände locken sie mehr als die Rocky Mountains. In der Kleinstadt Ferndale in Washington wünscht sie sich ein Haus mit Panoramablick auf den Pazifik und einem großen Zimmer für ihre Teenager-Tochter. Er hätte gerne ein einzugsfertiges Zuhause mit viel Platz im Freien. Kann der Makler das Haus finden, das beide Wünsche vereint?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.