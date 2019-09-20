Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beach House Hunters

Wenn Globetrotter Wurzeln schlagen

HGTVFolge vom 20.09.2019
Wenn Globetrotter Wurzeln schlagen

21 Min.Folge vom 20.09.2019

Ein Globetrotter-Paar aus Großbritannien sucht an den sonnigen Ufern von Gulf Breeze, Florida, nach ihrem Traum-Strandhaus. Sie möchte in ein Haus umringt von vielen Bäumen und einer Terrasse ziehen, um viele Gäste empfangen zu können. Er möchte renovieren, um das Haus zu ihrem Eigen zu machen.

