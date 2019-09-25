Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beach House Hunters

Ein Kindheitstraum wird wahr

HGTVFolge vom 25.09.2019
Ein Kindheitstraum wird wahr

Beach House Hunters

Folge vom 25.09.2019: Ein Kindheitstraum wird wahr

21 Min.Folge vom 25.09.2019

Die schöne Kindheit, die die Schwestern Maddie und Eloise in Broadkill Beach, Delaware, verbrachten, wünschen sie sich auch für ihre eigenen Familien. Mit einem gemeinsamen Budget von 600.000 US-Dollar suchen sie ein Haus am Meer. Maddie wünscht sich viel Platz für Kajaks und Paddleboards, während Eloise zusätzliche Schlafzimmer für alle Gäste wünscht, die sie einladen möchten.

