Bear Grylls: Stars am Limit
Folge 2: Ben Stiller - Isle of Skye
39 Min.Ab 12
Auf der Isle of Skye stellen sich Ben Stiller und Bear Grylls den Elementen. Die schottische Insel ist für ihr brutales Wetter bekannt und dient dem britischen Militär als Übungsplatz. Nun will auch der amerikanische Schauspieler wissen, wo seine Grenzen liegen und begibt sich mit dem Outdoor-Profi auf ein zweitägiges Abenteuer.
Genre:Reality, Abenteuer, Reise, im Freien/Outdoor, Fun- und Extremsport
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Propagate Distribution, Inc.