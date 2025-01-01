Bear Grylls: Stars am Limit
Folge 4: Tom Arnold - Oregon Coast
38 Min.Ab 12
Bear Grylls und Tom Arnold treffen sich an der Küste Oregons, um ihren Trip in die Wildnis anzutreten. Zusammen erkunden die beiden die raue Natur im Nordwesten Amerikas und schlagen sich zwei Tage lang durch den Wald, überqueren einen reißenden Fluss und bahnen sich schließlich ihren Weg bis zum Meer.
Bear Grylls: Stars am Limit
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, Reise, im Freien/Outdoor, Fun- und Extremsport
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Propagate Distribution, Inc.