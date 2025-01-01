Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deion Sanders - Utah Desert

Folge 6: Deion Sanders - Utah Desert

38 Min.Ab 12

Abenteuer-Profi Bear Grylls begibt sich zusammen mit dem ehemaligen NFL- und MLB-Superstar Deion Sanders auf einen spektakulären Camping-Trip in die Wüste Utahs. Der ehemalige Athlet verlässt sich dabei ganz auf den Outdoor-Spezialisten und stellt sich mutig jeder Herausforderung.

