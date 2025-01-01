Bear Grylls: Stars am Limit
Folge 1: Joseph Gordon-Levitt - Kenia
38 Min.Ab 12
Schon zu Beginn des Abenteuers in die kenianische Steppe muss Joseph Gordon-Levitt seine Ängste überwinden und den Sprung aus dem Helikopter in einen Fluss wagen. Im Laufe des zweitägigen Ausfluges versucht er jedoch immer wieder, all seine Kräfte zu bündeln, um seine körperlichen und mentalen Grenzen zu bezwingen.
Genre:Reality, Abenteuer, Reise, im Freien/Outdoor, Fun- und Extremsport
Produktion:US, 2014
