Bear Grylls: Stars am Limit
Folge 3: Lena Headey - Iberische Halbinsel
38 Min.Ab 12
Steile Klippen und schroffes Gelände verlangen Lena Heady einiges ab, denn die iberische Halbinsel bietet eine Vielzahl an spektakulären schmalen Berggraten, die erst einmal überwunden werden müssen. Die Schauspielerin scheut keine der Mutproben und wagt sogar den Sprung von einer Klippe ins kalte Nass eines Sees.
Genre:Reality, Abenteuer, Reise, im Freien/Outdoor, Fun- und Extremsport
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Propagate Distribution, Inc.