Bear Grylls: Stars am Limit

Staffel 4Folge 4
Folge 4: Don Cheadle - White Mountains

38 Min.Ab 12

Die White Mountains in Neuengland halten für Don Cheadle und Bear Grylls einige Gefahren bereit. Rutschige Felsen und steile Bergklippen lassen den Puls des Schauspielers höherschlagen. Ganz besonders der lange Abstieg durch das Abseilen über einen Berghang führen ihn an seine Grenzen und darüber hinaus.

