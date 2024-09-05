Beauty & The Nerd
Folge 4: Das große Umstyling
112 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 12
Umstyling! Designer Thomas Rath verpasst den Nerds einen neuen Look und schenkt ihnen damit neues Selbstbewusstsein. Wie gefallen die Nerds ihren Beautys und viel wichtiger, wie finden die Nerds ihr neues Aussehen?
Genre:Reality, Unterhaltung, Romanze
Produktion:DE, 2013
