Beauty & The Nerd

It's a Bird… It's a Plane… It's Superbeauty

ProSieben Staffel 5 Folge 3 vom 29.08.2024
It's a Bird… It's a Plane… It's Superbeauty

Beauty & The Nerd

Folge 3: It's a Bird… It's a Plane… It's Superbeauty

110 Min. Folge vom 29.08.2024 Ab 12

In Folge drei müssen sich die Beautys und die Nerds wieder einigen Herausforderungen stellen. Wer beweist Talent fürs Lippenlesen und wer beherrscht die deutsche Rechtschreibung? Außerdem verwandeln die Nerds ihre Teampartner:innen in Superbeautys.

