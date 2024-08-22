Tränen, Beef und eine PrügeleiJetzt kostenlos streamen
Beauty & The Nerd
Folge 2: Tränen, Beef und eine Prügelei
106 Min.Folge vom 22.08.2024Ab 12
Kaum haben Daniel und Christin ihre Koffer gepackt, mischen die neuen Mitbewohner:innen, Salvatore und Joelle, die Villa auf. Außerdem steht eine Nerd-Talent-Show auf dem Programm, die für ungeahntes Drama sorgt.
Beauty & The Nerd
Genre:Reality, Unterhaltung, Romanze
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
