Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beauty & The Nerd

Sommerabenteuer auf Koh Samui

ProSiebenStaffel 5Folge 1vom 15.08.2024
Sommerabenteuer auf Koh Samui

Sommerabenteuer auf Koh SamuiJetzt kostenlos streamen

Beauty & The Nerd

Folge 1: Sommerabenteuer auf Koh Samui

112 Min.Folge vom 15.08.2024Ab 12

Wie profitieren selbstbewusste Schönheiten und zurückhaltende Einzelgänger:innen voneinander? Welches Paar bezwingt die Kontrahenten in lustigen Challenges und bewahrt sich die Chance auf 50.000 Euro Preisgeld?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Beauty & The Nerd
ProSieben
Beauty & The Nerd

Beauty & The Nerd

Alle 5 Staffeln und Folgen