It's a Bird… It's a Plane… It's SuperbeautyJetzt kostenlos streamen
Beauty & The Nerd
Folge 3: It's a Bird… It's a Plane… It's Superbeauty
110 Min.Folge vom 29.08.2024Ab 12
In Folge drei müssen sich die Beautys und die Nerds wieder einigen Herausforderungen stellen. Wer beweist Talent fürs Lippenlesen und wer beherrscht die deutsche Rechtschreibung? Außerdem verwandeln die Nerds ihre Teampartner:innen in Superbeautys.
Genre:Reality, Unterhaltung, Romanze
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen