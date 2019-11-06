Beef Battle
Folge 1: Super Bowl
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Feinste Küche trifft amerikanisches Barbecue: Profikoch Stefan Wiertz erwartet heute ein kulinarischer Schlagabtausch im Footballstadion! Herausforderer André ist USA-Fan durch und durch: Er schwärmt für amerikanische Barbecues und spielt leidenschaftlich gerne Football. Am Grill verköstigt er gemeinsam mit Kumpel Jens schon mal ganze Mannschaften. Diese Sicherheit am Rost wollen die beiden heute nutzen, um Spitzenkoch Stefan Wiertz herauszufordern. Rechte: ProSieben MAXX
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beef Battle
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX