Folge 6: Hip Hop Beef am Guerilla Grill
46 Min. 06.11.2019 Ab 6
Heute heißt es Haute Cuisine auf der Mülltonne: Die Betreiber von HipHop.de, Rooz Lee und sein Kumpel Toxic, fordern Profikoch Shane heraus. Ihr Plan: dicke Lammrippen und eine Keule, gegrillt auf einer brennenden Mülltonne. Eine große Herausforderung für Shane. Rechte: ProSieben MAXX
Kochen
Altersfreigabe:
6
