Beef Battle
Folge 4: Burning Favela
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der mehrfache deutsche Meister im Hochschulboxen und Box-Club-Besitzer Martin Schneider cruist gerne mit seinem Muscle-Car durch Köln. Muskeln, Tattoos und Vollbart sorgen für ein beeindruckendes Erscheinungsbild und das will er am Grill, einem selbst umgebauten Ölfass, auch kulinarisch bestätigen. Dabei orientiert er sich an den Gerichten, die ein Kumpel von ihm aus Brasilien mitgebracht hat. Spätestens in der letzten Runde, der Juryverköstigung, soll Profi Shane k.o. gehen. Rechte: ProSieben MAXX
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX