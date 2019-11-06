Gourmet-Gaumen vs. Berliner SchnauzeJetzt kostenlos streamen
Beef Battle
Folge 1: Gourmet-Gaumen vs. Berliner Schnauze
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Deutschlands bekanntester Tätowierer Daniel Krause will Profikoch Stefan Wiertz im wahrsten Sinne des Wortes ausstechen, und zwar mit Currywurst und Burger. Mit tätowierter Thüringer Rostbratwurst und Giant-Burgern soll sein Kontrahent am typischen amerikanischen Gasgrill ins Schwitzen gebracht werden. Wird Stefan Wiertz das Duell annehmen und ebenfalls das Tätowier-Besteck schwingen? Rechte: ProSieben MAXX
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
