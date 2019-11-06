Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 4vom 06.11.2019
Folge 4: Zulu Fire

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Zulu Fire ist eine traditionelle südafrikanische Gewürzmischung aus unterschiedlichsten Pfeffersorten. Für Adrian Lynn und Kumpel Jörg Heil ist der Gewürzname Programm. Nicht nur mit dieser feurigen Mischung, sondern auch mit der Auswahl der außergewöhnlichen Zutaten wie Krokodil möchten die beiden Rockerfreunde Profikoch Shane so richtig einheizen. Rechte: ProSieben MAXX

