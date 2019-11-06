Beef Battle
Folge 4: Zulu Fire
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Zulu Fire ist eine traditionelle südafrikanische Gewürzmischung aus unterschiedlichsten Pfeffersorten. Für Adrian Lynn und Kumpel Jörg Heil ist der Gewürzname Programm. Nicht nur mit dieser feurigen Mischung, sondern auch mit der Auswahl der außergewöhnlichen Zutaten wie Krokodil möchten die beiden Rockerfreunde Profikoch Shane so richtig einheizen. Rechte: ProSieben MAXX
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beef Battle
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX