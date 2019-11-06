Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Battle

Abrissparty

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Abrissparty

AbrisspartyJetzt kostenlos streamen

Beef Battle

Folge 6: Abrissparty

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Rauer Bauarbeitercharme gepaart mit Haute Cuisine am Grill: Daten-Detektiv Guido baut sein Haus auf einem alten Hof in Eigenregie um, und verköstigt die fleißigen Helfer aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis zum Dank regelmäßig mit Hochgenüssen vom Rost. Deshalb fordert er Profikoch Shane McMahon heute auch mitten auf seiner Baustelle heraus. Die Kochstelle: der alte Kugelgrill von Guido. Bei dem Menü, das er sich ausgedacht hat, ist das eine echte Herausforderung. Rechte: ProSieben MAXX

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Beef Battle
ProSieben MAXX
Beef Battle

Beef Battle

Alle 6 Staffeln und Folgen