ProSieben MAXXStaffel 2Folge 2vom 06.11.2019
August Seif, genannt "Das Auge", hat heute Profikoch Shane McMahon im Visier. In einer Brauerei fordert der Mofa-Rocker der legendären "Kobra" Gang den irischen Grillmeister zu einem Battle der Extraklasse heraus. Kann Spitzenkoch Shane McMahon auch aus einfachsten Zutaten wie Doseneintopf ein 1a-Menü zubereiten? Zwar kommt beim Fleischliebhaber August stilecht ein riesiges Tomahawk-Steak auf den Grill, doch das Battle wird nur ein Allrounder gewinnen. Rechte: ProSieben MAXX

