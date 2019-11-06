Beer Battle auf Kobra-ArtJetzt kostenlos streamen
Beef Battle
Folge 2: Beer Battle auf Kobra-Art
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
August Seif, genannt "Das Auge", hat heute Profikoch Shane McMahon im Visier. In einer Brauerei fordert der Mofa-Rocker der legendären "Kobra" Gang den irischen Grillmeister zu einem Battle der Extraklasse heraus. Kann Spitzenkoch Shane McMahon auch aus einfachsten Zutaten wie Doseneintopf ein 1a-Menü zubereiten? Zwar kommt beim Fleischliebhaber August stilecht ein riesiges Tomahawk-Steak auf den Grill, doch das Battle wird nur ein Allrounder gewinnen. Rechte: ProSieben MAXX
Alle 6 Staffeln und Folgen
