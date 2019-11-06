Beef Battle
Folge 2: Township Rap
Folge 2: vom 06.11.2019
In der Disziplin "südafrikanisches Barbecue" möchten die beiden Berliner Rapper Atchi und TimTom Profikoch Shane McMahon in die Knie zwingen. "Braai", wie die landestypische Art zu grillen heißt, ist das gesellschaftliche Event in Südafrika schlechthin. Befeuert wird mit dem Holz des Kameldornbaumes, und auf den Tisch kommt Exotisches: Maisbrei, Straßenfleisch und fruchtige Dips. Rechte: ProSieben MAXX
Beef Battle
