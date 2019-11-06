Currywurst goes HollywoodJetzt kostenlos streamen
Beef Battle
Folge 6: Currywurst goes Hollywood
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Chris Töpperwien hat ein Händchen fürs Geschäft. In Los Angeles bringt der Kölner den Amerikanern seit einigen Jahren erfolgreich Thüringer Rostbratwürste und seine hausgemachte Barbecue-Soße näher. Doch bei Töpperwien und seinem Kompagnon, dem Barmann Mario la Greca, geht es nicht nur um die Wurst. Die beiden wollen Profikoch Stefan Wiertz mit Wagyu-Rind, Trüffel-Burgern in Brioche Buns und Bison-Lettuce-Wraps in die Knie zwingen. Rechte: ProSieben MAXX
Genre:Kochen
