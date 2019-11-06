Beef Battle
Folge 7: Chicken Gangster
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Sinan ist eine feste Größe im deutschen Gangster-Rap. Der Fitness-Freak will Profikoch Stefan Wiertz heute beweisen, dass Hühnerbrüste zu absoluten Grillstars taugen. Wer könnte sich schließlich besser mit Chicks auskennen als Sinan G? Mit einem großen Stück T-Bone Steak, kombiniert mit einfachen, aber raffinierten Beilagen wie dicken Bohnenkernen mit Pecorino-Käse, wollen Sinan und sein Partner Tristan den Kampf für sich entscheiden. Rechte: ProSieben MAXX
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX