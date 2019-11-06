BeefBattle
Folge 3: Great Balls on Fire
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
"Moink Balls" sind seit Kindertagen das Lieblingsessen von Saschas Nölke. Die Fleischbällchen aus Rind und Schwein ("muh" und "oink") werden in Speck gewickelt und knusprig gebraten. Dazu serviert Ruhrpottler Sascha - stilecht in einem ehemaligen Stahlwerk - einen Flank-Steak-Rollbraten mit Asiago-Käse und marinierte Portobello-Champignons als Hauptgang. Gegen so viel Raffinesse muss Profikoch Stefan Wiertz erst mal ankommen. Rechte: ProSieben MAXX
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
BeefBattle
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: ProSieben MAXX