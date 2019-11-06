Der Siegeszug der Oma-KuhJetzt kostenlos streamen
BeefBattle
Folge 7: Der Siegeszug der Oma-Kuh
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die halbe Welt hat Erik Peters schon auf seinem Motorrad bereist - und überall eine kulinarische Lektion gelernt. Mit einem Porterhouse Steak von der Oma-Kuh - einem besonderen Stück Fleisch aus dem Baskenland - will der 44-Jährige dem Profikoch Stefan Wiertz eins auswischen. Dazu servieren Erik und sein Partner Benni eine Filetblume Tartar Style und Cheesy Roastbeef in libanesischem Fladenbrot. Als Vorspeise gibt es Asia-Style Thunfisch-Tranchen auf bretonischem Salicorne Salat. Rechte: ProSieben MAXX
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Genre:Kochen
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