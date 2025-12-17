Best of The Taste
Folge 6: Kulinarik weltweit
45 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 6
Von der spanischen über die indonesische bis hin zur mexikanischen Küche - für echte Feinschmecker gibt es überall auf der Erde zahlreiche Köstlichkeiten zu entdecken. In der heutigen Folge "Kulinarik weltweit" entführen ambitionierte Kochtalente die Coaches und Gastjuror:innen in ferne Geschmackswelten.
Genre:Unterhaltung, Reality-spielshow
Produktion:DE, 2022
