Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission

Die San-Saba-Mine

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 6vom 30.03.2026
Die San-Saba-Mine

Die San-Saba-MineJetzt kostenlos streamen

Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission

Folge 6: Die San-Saba-Mine

40 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12

In Texas stehen die Lagina-Brüder und Matty Blake einem Schatzsucher-Team mit Rat und Tat zur Seite. Ihr Ziel ist die San-Saba-Mine, in der ein Silberschatz liegen soll.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission
Kabel Eins Doku
Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission

Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission

Alle 1 Staffeln und Folgen