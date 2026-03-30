Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission
Folge 7: Pancho Villa
41 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12
Die Lagina-Brüder und Matty Blake stehen mit ihrer Erfahrung und ihrem Know-How einer Gruppe Schatzsucher in El Paso, Texas, zur Seite. Gemeinsam stellen sie das einstige Versteck des mexikanischen Guerilla-Kommandanten Pancho Villa auf den Kopf.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
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