Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission

Peter Eastons Piratenschatz

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 8vom 06.10.2024
Peter Eastons Piratenschatz

Peter Eastons PiratenschatzJetzt kostenlos streamen

Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission

Folge 8: Peter Eastons Piratenschatz

41 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12

Rick Lagina und Matty Blake erkunden die Gewässer rund um Neufundland mit dem Taucher Tony Sampson. Gemeinsam hoffen sie darauf, den versunkenen Piratenschatz des berüchtigten Seeräubers Peter Easton zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission
Kabel Eins Doku
Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission

Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission

Alle 1 Staffeln und Folgen