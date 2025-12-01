Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Sam

FavesStaffel 3Folge 1
Sam

SamJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 1: Sam

25 Min.

Als Roger und Tony den Auftrag erhalten, einen Schimpansen namens Sam auf seine zukünftige Aufgabe als Begleiter einer Raummission vorzubereiten, ist Jeannie wenig begeistert: Der Sonderauftrag bedeutet für sie langweilige Stunden allein zu Hause. Die Langeweile bringt sie auf einige verhängnisvolle Ideen, und sie verwandelt den Schimpansen in einen kettenrauchenden Menschen, der von Blondinen träumt. Tony hingegen wird plötzlich zu einem gelehrigen Schimpansen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Faves
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen